«Это невыносимо». Коммунальщики Кургана продолжают блокировать движение на улицах

Жители Кургана возмущены планомерным перекрытием улиц в городе. Коммунальщики, которые проводят ремонт водопровода на улице Сибирской, сегодня объявили о закрытии еще двух прилегающих дорог. «Это издевательство над людьми», «Зачем было доводить до такого состояния», «В аэропорт не проехать!» – пишут курганцы в соцсетях.

«Согласно постановлению администрации Кургана, начиная с 9-00 7 марта и до 21-00 31 марта будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Орлова от дома №5 до ул. Сибирской и по ул. Блюхера от дома №6 до ул.Сибирской. Напомним, что ул. Сибирская на участке от ул.Орлова до ул.Б. Петрова закрыта для движения с 1 до 31 марта в связи с необходимостью капитального ремонта водопровода диаметром 200 мм», – говорится в пресс-релизе компании «Водный союз», занимающейся эксплуатацией городских коммуникаций.

Пока неизвестно, потребуется ли отключение холодного водоснабжения на улицах Сибирской, Орлова и Блюхера. Об этом обещают сообщить дополнительно. После проведения работ дорожное полотно обещают восстановить в зимнем варианте.

Курган, Служба информации

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