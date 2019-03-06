Риск возрос. Жительницы Кургана массово проверяются на рак

Жительницы Курганской области тысячами проверяются на наличие онкологических новообразований. В 2018 году в Курганской области появилась возможность пройти обследование за счет средств Фонда ОМС. Речь идет о цитологическом исследовании, направленном на раннюю диагностику рака шейки матки.

В регионе, где уровень смертности от рака выше, чем в соседних областях УФО, а финансовые возможности населения не позволяют тратить деньги на обследования, эту возможность приняли с энтузиазмом.

По информации пресс-службы территориального Фонда ОМС, в 2018 году диагностику прошли 4,5 тысячи женщин региона. А в 2019 году количество обследований возрастет в разы: планируется провести до 25 тысяч таких исследований.

Напомним, в 2018 году во время визита в Курган полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов был шокирован уровнем смертности жителей региона от онкологических заболеваний.

Во время посещения Курганской поликлиники №1 директор департамента здравоохранения Зауралья Лариса Кокорина сообщила ему, что в области от рака ежегодно умирает более двух тысяч человек. В 2017 году, по данным Свердловскстата, в Курганской области от новообразований умерли 2009 человек, из них 1230 – городское население, 779 – сельское.

Согласно свежей информации, которую агентству предоставили в Депздраве региона, в 2018 году уровень смертности от новообразований, в том числе злокачественных, вырос по сравнению с 2017 годом и составил 251,7 на 100 тысяч населения (в 2017 году – 236,2 на 100 тыс. населения).

Как отмечают специалисты, основная проблема высокой смертности от рака кроется в позднем выявлении патологии. Поэтому ряд обследований, направленных на раннюю диагностику онкозаболеваний, включен в программу ОМС.

Ранее сообщалось, что в целом по стране правительство выделит из федерального бюджета Фонду обязательного медицинского страхования в 2019-2021 годах 330 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями. В 2019 году на эти цели будет направлено 70 млрд рублей. Кроме того, на строительство и оборудование онкологических центров в стране до 2024 года будет выделено около 1 трлн рублей.

В Курганской области давно говорят о необходимости строительства современного хирургического отделения онкологического диспансера, так как прежнее уже устарело (оно было построено в 60-х годах прошлого века). Однако, как уточнили сегодня корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Департамента здравоохранения Курганской области, это остается в планах.

«В этом году точно ничего построено не будет», – рассказала руководитель пресс-службы Департамента Юния Ларсон. Не запущен и специализированный модуль «Онкология» Единой региональной медицинской информационной системы. О его разработке и внедрении в июле 2018 году во время аппаратного совещания в правительстве области сообщала Лариса Кокорина. Она заявила о том, что модуль появится в Зауралье в рамках исполнения указов главы государства. Его цель – повышение качества медицинской помощи через установление жестких сроков обследования и лечения пациентов.

«По срокам внедрения уточнить пока невозможно, модуль находится в стадии доработки», – прокомментировали в Департаменте.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 06.03.19

«Это невыносимо». Коммунальщики Кургана продолжают блокировать движение на улицах. / Курганские коммунальщики распилят Тобол. / Курган хочет поставлять свои автобусы во Вьетнам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»