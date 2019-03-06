В Зауралье задержали сторожей, которые украли то, что сторожили

В Курганской области задержали сторожей одного из предприятий Далматовского района, которые угнали машину с объекта, который им поручено было охранять.

Известно, что 25-летние мужчины пустились во все тяжкие после того, как устроили вечеринку на рабочем месте. Путешествие, которое совершили пьяные охранники на угнанной «ГАЗели», завершилось в Шадринском районе, где они были остановлены нарядом ДПС.

Примечательно, что прав на управление автомобилем не было ни у одного из угонщиков. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как после объяснили мужчины, они просто хотели покататься, а потом вернуть машину обратно.

В настоящее время «ГАЗель» в исправном состоянии возвращена владельцу, сообщают в пресс-службе регионального УМВД. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения одному из задержанных назначено наказание в виде административного ареста на десять суток.

Курган, Марина Марамыгина

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