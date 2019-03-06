В Кургане ликвидирована очередь на проведение ЭКО

В 2018 году в Курганской области у женщин, отчаявшихся стать мамами, родилось 167 детей. Все они появились благодаря программе вспомогательных репродуктивных технологий, которая реализуется в Зауралье более 6 лет.

По данным Департамента здравоохранения региона, сейчас в Курганской области полностью ликвидирована очередь на проведение процедур ЭКО. Отбор пациентов проводится специалистами перинатального центра и врачебной комиссией Департамента.

После этого этапа пациенты проходят непосредственно процедуру ЭКО.

Помимо Кургана, зауральские женщины в рамках программы направляются на лечение в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и другие города. Всего в 2018 году в Зауралье в рамках программы ОМС выполнено 266 процедур ЭКО и 32 криопротоколов.

Частота наступления беременности у пациенток до 34 лет составила 37,6%, 35-39 лет – 25,4%, у женщин старше 40 лет – 22,2%. Общая эффективность процедур ЭКО в Курганской области составляет 32,6%.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 06.03.19

В Зауралье задержали сторожей, которые украли то, что сторожили. / Риск возрос. Жительницы Кургана массово проверяются на рак. / «Это невыносимо». Коммунальщики Кургана продолжают блокировать движение на улицах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»