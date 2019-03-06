В Кургане сотрудница опеки «проверяла» семьи, не выходя из кабинета

В Кургане к штрафу приговорена специалист городского отдела опеки и попечительства, находящегося в ведомстве департамента соцполитики горадминистрации.

Она признана виновной в совершении уголовного преступления по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Женщина попала в поле зрения прокуроров после проведенной проверки в декабре 2018 года. Тогда надзорное ведомство установило, что вместо выполнения своих прямых обязанностей, женщина проводила время на работе, подделывая документы.

В частности, чтобы уменьшить объем работы, она не ходила по домам приемных семей, в которых воспитывались находящиеся под опекой дети. В то же время на бланках строгой отчетности регулярно появлялась информация о том, что дети проживают благополучно.

Более того, подложные акты проверки условий жизни этих ребят были изготовлены на полгода вперед. Решением суда женщина признана виновной в совершении преступлений. Ей назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Курган, Марина Марамыгина

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