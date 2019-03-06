Молодой курганец, сбивший женщин на «зебре», отправлен в колонию

В Кургане вынесен приговор 18-летнему юноше, который сбил двух женщин на пешеходном переходе. Происшествие случилось напротив дома № 64 по ул. Гагарина.

Неопытный водитель не справился с управлением и допустил смертельную ошибку. Как было доказано в суде, в ноябре прошлого года юноша, управляя автомобилем ВАЗ – 21099, сбил двух женщин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате одна из женщин погибла на месте, а вторая с тяжелыми травмами была доставлена в медучреждение.

По информации региональной прокуратуры, причиной ДТП стало нарушением молодым человеком правил дорожного движения. Суд признал курганца виновным в и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 06.03.19

В Кургане сотрудница опеки «проверяла» семьи, не выходя из кабинета. / В Кургане ликвидирована очередь на проведение ЭКО. / В Зауралье задержали сторожей, которые украли то, что сторожили. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»