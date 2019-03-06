Вынесен приговор чиновницам, укравшим землю недалеко от Кургана

Сотрудники СУ СКР по Курганской области совместно с оперативниками регионального УФСБ расследовали уголовные дела в отношении зауральских чиновниц, суммарно совершивших более 10 преступлений.

На скамье подсудимых оказались бывшая глава Большечаусовского сельсовета Кетовского района Галина Лакисова и Татьяна Шекунова, специалист этого же сельсовета.

Согласно материалам дела, с 2011 по 2016 год глава сельсовета то самостоятельно, то вместе со своей подчиненной разными способами оформляла на себя, своих родственников и друзей земельные участки, госсобственность на которые не была разграничена.

В общей сложности она присвоила 7 земельных участков, находящихся на прилегающей к Кургану территории. Общая площадь их составляет чуть менее 2 гектаров. Ущерб, причиненный чиновницами дефицитным и дотационным бюджетам Кетовского района и сельского совета, оценен в 400 тысяч рублей.

В период следствия на шесть земельных участков кадастровой стоимостью 367 тысяч рублей, полученных преступным путем, был наложен арест. Они изъяты и переданы на хранение законному владельцу – администрации Кетовского района.

Приговором суда Галине Лакисовой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Ранее глава сельсовета уже была признана виновной в совершении аналогичных преступлений. Их она совершила в соучастии с экс-заместителем директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павлом Сухановым.

Таким образом, окончательно к отбытию ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Занимать руководящие должности в муниципальной службе ей нельзя 3 года.

Татьяне Щелкуновой назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Курган, Марина Марамыгина

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