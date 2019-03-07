Запасаемся продуктами и лекарствами: в Курганской области готовятся к паводку

В Курганской области по поручению врио губернатора Вадима Шумкова началась активная подготовка к весеннему паводку. В 12 районах региона, наиболее подверженных подтоплению, проходят выездные совещания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Как пояснил начальник областного Управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Сергей Кетов, «главой региона поставлена задача – сделать все возможное, чтобы население области не пострадало в период весеннего половодья».

По информации пресс-службы правительства области, в числе мероприятий, которые проводят руководители районов и профильных служб, предусмотрены подготовка водопропускных труб на автомобильных дорогах, устранение ледяных заторов на реках, поддержание в готовности сил и средств для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий.

Также формируются аварийные бригады, готовятся необходимая техника, инвентарь и материалы. Особое внимание уделяется организации пунктов временного размещения для граждан, оказавшихся в зонах возможного подтопления, мест содержания эвакуированного домашнего скота. Решаются вопросы обеспечения бесперебойного водо- и энергоснабжения населения.

Еще один важный момент, который обсуждается в ходе заседаний комиссии, – подготовка предметов первой необходимости, запасов продуктов питания, медицинских средств, кормов для животных на территориях, попадающих в зоны риска. Предусмотрены также работы по проведению дезинфекции территорий и социально значимых объектов после прохождения паводка.

В конце марта правительство области планирует провести совещание, на котором будет дана оценка готовности сил и средств региона к предстоящему паводку.

По мнению метеоролога-любителя, или, как его называют курганцы, «народного синоптика» Ильи Винштейна, опасаться серьезного наводнения не стоит. «Однозначно можно утверждать, что уровень Тобола в Кургане будет ниже климатической нормы (526 см). Максимальная высота – 300 см. Допустимая погрешность – 50 см. Неблагоприятное явление наступает при 700 см, поэтому в этом году половодье-2019 в Кургане пройдет незамеченным», – рассказал Илья Винштейн «Новому Дню».

Отметим, что самый высокий уровень воды в Кургане был в 1947 году (1087 см), а самый низкий в 2009 году (119 см). Средняя дата пика половодья приходится на 2 мая. В 2016 высота Тобола была 806 см, в 2017 – 640 см, в 2018 – 268 см.

Курган, Марина Марамыгина

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