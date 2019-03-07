Шумков выстраивает жесткую вертикаль: в правительстве Зауралья новые кадровые изменения

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков продолжает формировать новую команду. Сегодня стало известно о смене руководства сразу двух региональных департаментов – имущественных и земельных отношений, а также природных ресурсов и окружающей среды. Новым директором первого стала Лариса Галченко (прежде была и.о. главы деприроды), второй возглавил сотрудник уральского полпредства Андрей Саркисов.

По данным источника «Нового Дня» в депприроды, смена руководства была хоть и ожидаемой, но очень стремительной. Еще утром имя того, кто сменит Ларису Галченко на посту директора ведомства, было неизвестно. Во время праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню, сотрудники департамента знали лишь, что новый начальник приехал из Екатеринбурга.

К этому часу имя нового руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды официально объявлено. 7 марта на должность и.о. директора назначен Андрей Саркисов, который работал в структурах уральского полпредства. По данным агентства, он контролировал работу всех подразделений аппарата. Инсайдеры сообщают, что Саркисов – бывший силовик, и наведение порядка для него дело привычное. Вероятно, именно этим он и займется.

«Назначение Саркисова – это желание Шумкова усилить контроль за деятельностью разных органов», – отмечает политолог Алексей Орлов. По словам эксперта, глава Зауралья также ценит ответственных и исполнительных сотрудников, в этом свете очень логично продвижение по службе Ларисы Галченко. Сегодня она возглавила департамент имущественных и земельных отношений, сменив в должности Михаила Герштанского.

Как рассказал источник «Нового Дня», Шумков не сработался с Герштанским, который не смог объяснить смысл ряда операций, в результате которых некоторые предприятия Зауралья («Лен Зауралья», «Курорты Зауралья», региональные ДРСУ и т.д.) оказались на грани разорения.

«Шумков выстраивает достаточно жесткую вертикаль, – считает Алексей Орлов. – При Кокорине у замов было куда больше свободы, а у Шумкова «тюменский» стиль управления, когда один человек держит все под контролем. Для Курганской области это хорошо, потому что в последние годы централизация здесь была потеряна. Ее нужно вернуть. Пока это очень правильная и понятная позиция – взять в свои руки все и нести за все ответственность».

По словам источников в правительстве, Галченко – грамотный управленец, которому Шумков сможет доверить сложные задачи. Она хорошо зарекомендовала себя в работе по отстаиванию интересов курганцев в вопросе ТБО. Напомним, властям Курганской области удалось наложить мораторий на «мусорную» реформу, в том числе это заслуга и Ларисы Галченко.

Сейчас перед ней поставлены новые задачи. Галченко займется формированием эффективной системы управления госимуществом и оптимизацией системы госзакупок, которая в регионе до сих пор вызывает множество нареканий.

Курган, Марина Марамыгина

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