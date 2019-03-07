У главы Зауралья появились новые заместитель и глава аппарата

В правительстве Курганской области продолжаются кадровые изменения. В четверг, 7 марта, на пост заместителя губернатора был назначен Иван Зонтиков, который ранее занимал должность руководителя аппарата губернатора.

Аппарат губернатора вместо Зонтикова возглавила Оксана Куташи. Она занимала должность полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами.

Стоит отметить, что Оксана Куташи и Иван Зонтиков являются кандидатами в губернаторский резерв.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 07.03.19

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