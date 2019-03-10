Жители и гости Кургана рискуют погибнуть, прогуливаясь в районе правительства и мэрии (ФОТО)

Жители Кургана, чьи дома расположены в самом центре города – напротив здания областного правительства и горадминистрации – вынуждены каждую весну, рискуя жизнью, самостоятельно расчищать крыши от снега. Если этого не сделать – квартиры топит до третьего этажа. В этом году люди не смогли избавиться от снежных навесов – лезть наверх стало совсем опасно, на крыше сломались ограждения. Теперь риску подвержены все прохожие. На днях огромная лавина рухнула сверху на тротуар, чудом никого не убив. После этого кто-то натянул сигнальную ленту. Коммунальщиков на крышах так никто и не увидел.

Неуправляемые «управляйки»

В редакцию РИА «Новый День» обратился житель дома, расположенного по улице Гоголя, 55. Здание находится на центральной площади Кургана. Многие мечтали бы жить в таком месте. Но стоит посмотреть на дом изнутри, как всякое желание пропадает.

«Каждую весну у нас начинает протекать крыша. Это уже дело привычное – подниматься наверх и самим скидывать снег. Крыша покатая, ограждения некрепкие, страшно, конечно. Но делать нечего, иначе затопит квартиру. Система у нас давно отлажена – мама ходит внизу, не давая прохожим попасть под снежную лавину, пока я чищу крышу», – рассказывает наш читатель.

В этом году жители не смогли самостоятельно сбросить снег. Из-за развалившихся ограждений на крыше это стало крайне опасно.

«В начале марта, когда потеплело, снова начало топить квартиру. Я обратилась в нашу управляющую компанию «Восток-Центр». Мне пообещали, что в ближайшее время снег уберут. Однако регистрировать обращение не стали, просто записали на бумажке. Виню себя, что не настояла, а поверила управляющей компании. Прошло десять дней, а никакого эффекта. Только оградили тротуар сигнальной лентой», – рассказала мать нашего читателя.

При этом коммунальщики исправно взимают деньги за свои услуги. В среднем, это 600 рублей с квартиры.

О проблеме жителей верхних этажей знают и в «Восток-Центре», и в Совете дома. Главной причиной весенних потопов, по словам председателя Совета дома Вадима Шульцева, является технологическая ошибка, допущенная 9 лет назад при проведении капремонта крыши.

«Там у них глухая стенка, брандмауэр стоит, и там действительно происходит скопление снежных и ледовых масс. Сложности начались с 2010 года. На следующий год после ремонта кровля сразу протекла, конструктивно там была допущена ошибка. Пройду сегодня, сделаю обход, посмотрю, в каком состоянии крыша, где идут протечки. Конечно, «Восток-Центр» повторно проинформируем, чтобы в тех местах прочистили», – рассказал в телефонном разговоре с агентством Вадим Шульцев.

Ходить в квадрате Гоголя, 53 – Гоголя, 55 и 55 «А» – Пушкина, 108 – Володарского, 50 опасно для жизни.

С крыши дома №55 «А» сошла снежная лавина, унеся за собой металлические ограждения, на Пушкина, 108 (где зимой меняют кровлю) картина не менее жуткая – сугробы в человеческий рост и полностью заваленные снегом и глыбами льда тротуары. Огромные пласты снега свисают с крыш и балконов. Но убирать их ни с крыш, ни с земли никто не спешит. Вероятно, ждут, что растает сам.

Достучаться до власти

«Мы уже устали воевать с управляющей компанией, бесполезно обращаться и к депутатам. Кивают на «Восток-Центр», дескать, разговаривать нужно с ними. Это замкнутый круг», – рассказывает читатель РИА «Новый День» о многолетних мытарствах.

Мы выяснили, что дом №55 по улице Гоголя находится в границах избирательного округа №6. Довыборы депутата по этому округу прошли в сентябре 2017 года, народным избранником стал Александр Лисицын. Местные жители говорят, что в округе его работы не замечают.

На сайте горадминистрации указан только рабочий телефон, который в выходные дни не отвечает. Желая узнать, как помочь жителям проблемного дома, мы решили обратиться к нему лично. Однако даже на телефонный разговор с корреспондентом РИА «Новый День» Александр Лисицын не согласился.

«Лисицын категорически против. Я ему звонил, спрашивал разрешения. Сказал: если нужно, то в думе можно встретиться. Могу тебе отправить дату и время», – сообщил нам коллега Лисицына в ответ на просьбу пообщаться с тем по вопросу дома №55.

Получить комментарий в управляющей компании в выходные дни не удалось – в аварийной службе отправляют к руководству, которое на рабочем месте отсутствует.

Курган, Марина Шведова

Курган. Другие новости 07.03.19

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