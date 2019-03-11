В Кургане прокуратура начала проверку «Водного союза»

В Кургане в связи с систематическими отключениями воды прокуратура инициировала проведение проверки деятельности АО «Водный союз». Соответствующее поручение дал и.о. прокурора области Олег Седельников.

Отметим, что в Кургане из-за коммунальных аварий остро стоит проблема отключения воды и перекрытия дорог. Так, в городе невозможно проехать по ул. Орлова от дома №5 до ул. Сибирской, по ул. Блюхера от дома №6 до ул. Сибирской, а также по ул. Сибирской от Орлова до Б.-Петрова. Кроме этого закрыт для движения участок на улице Куйбышева. Перед мартовскими праздниками без воды остались дома на улицах Кравченко и Урицкого. Редкий день обходится без отключений.

В компании «Водный союз», эксплуатирующей городские коммуникации, главной причиной называют практически 100-процентный износ всех труб. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, во время проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий (бездействий) АО «Водный Союз», систематически отключающего воду в жилых домах и социальных объектах Кургана.

Курган, Марина Марамыгина

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