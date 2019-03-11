Глава курганского села самовольно назначил себе повышенную зарплату и попал под суд

Сразу по трем статьям уголовного кодекса осудили бывшего главу администрации одного из сельсоветов Варгашинского района. Экс-чиновник признан виновным в совершении двух преступлений по статье «служебный подлог», а также в злостном неисполнении решения суда и покушении на хищение бюджетных средств.

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мужчина занимал должности главы муниципалитета и председателя сельской думы. Вопреки принятому депутатами решению, он самовольно увеличил размер своего денежного содержания. За год он мог бы необоснованно получить 130 тысяч рублей. Однако сделать это ему не позволили.

По требованию депутатов на чиновника была возложена обязанность в судебном порядке подписать принятые думой решения об установлении законного поощрения. Однако, пытаясь получить больше, глава в течение полугода отказывался подписать документы.

Приговором суда экс-главе сельсовета назначено наказание в виде штрафа. Правда, его сумма меньше, чем было похищено, – 120 тысяч рублей. Также бывший чиновник лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления и государственной власти на срок 2 года.

Курган, Марина Марамыгина

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