В Зауралье женщина бросила троих детей в неотапливаемом доме

В Альменевском районе Курганской области трое маленьких детей три дня просидели одни в неотапливаемом доме, питаясь найденными грязными овощами. Об этом стало известно прокурорам района во время проверки законодательства о профилактике безнадзорности.

«Установлено, что мать троих детей систематически злоупотребляла спиртным в присутствии малолетних, на фоне чего устраивала скандалы, приглашала в дом посторонних, лишая детей возможности полноценного отдыха и создавая нездоровую обстановку для их проживания и развития», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении безответственной матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Судом женщина приговорена к 290 часам обязательных работ. Детей изъяли из семьи. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. С соответствующим иском в суд обратились сотрудники органов опеки и попечительства, сообщила «Новому Дню» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Мельникова.

Добавим, что аналогичные случаи, а также факты насилия в отношении детей выявлены в Кетовском и Лебяжьевском районах. Возбуждены уголовные дела.

Курган, Марина Марамыгина

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