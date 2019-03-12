В Курган едет замминистра просвещения РФ. Проверит вузы

В четверг, 14 марта, в Курган с рабочим визитом приедет заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Известно, что она проведет окружное совещание, посвященное выполнению нацпроекта «Образование», а также посетит ряд образовательных учреждений региона.

«В рамках совещания основное внимание будет уделено практическим вопросам реализации мероприятий нацпроекта в части их влияния на достижение целей развития государства на период до 2024 года», – рассказали в пресс-службе департамента образования Курганской области.

Ожидается, что в совещании примут участие около 500 представителей системы образования, органов власти УрФО. После обсуждения нацпроекта представители министерства просвещения РФ осмотрят площадку будущего детского технопарка «Кванториум», а также посетят ряд образовательных учреждений Зауралья. В научных кругах говорят, что одним из них станет Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева, которая долгие годы переживает глубокий финансовый кризис.

В настоящее время долги за потребленные теплоресурсы, а также по обязательным отчислениям превысили 200 млн рублей, счета арестованы, студенты не получают стипендию с декабря 2018 года.

Сотрудники академии говорят и о снижении заработной платы, снятии стимулирующих надбавок и постоянном урезании нагрузки. По информации инсайдеров, в начале февраля академию с проверкой финансово-хозяйственной деятельности посетили представители учредителя вуза – Минсельхоза РФ. В КГСХА заговорили о скором погашении долгов, однако ситуация не меняется.

В вузе же о возможном визите Раковой ничего не известно. «Все в рабочем режиме, никто никого не ждет», – прокомментировал источник агентства в КГСХА.

Курган, Служба информации

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