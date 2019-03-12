В Зауралье мать задушила младенца нижним бельем

В Курганской области 33-летняя женщина предстанет перед судом за хладнокровное убийство своего ребенка. Малыш не прожил и нескольких часов.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СРК по региону, 3 января 2019 года женщина родила ребенка в бане. Никого из родственников или врачей она на помощь не позвала.

Не желая оставлять младенца в живых, женщина сдавила его шею нижним бельем. Ребенок скончался от асфиксии. Труп малыша мать завернула в халат и спрятала в собственном доме.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 106 УК РФ, уже завершено. В ближайшее время его рассмотрит суд.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 12.03.19

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