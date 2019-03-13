В Курганской области снизят налоги для бизнеса

Глава Курганской области Вадим Шумков назвал основные направления поддержки предпринимательства. О них он рассказал в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе и на своей странице в Инстаграм.

«Коротко. По-деловому. По существу. План на 2019 год поддержки новых инвестпроектов и нового бизнеса. Первое – снижаем в несколько раз ставки по налогу на имущество и УСН для новых инвестиционных проектов и отдельных видов экономической деятельности. Второе – создаем в регионе две новые площадки индустриальных парков. Общий объем капитальных вложений в инфраструктуру для них составит 640 млн рублей. Третье – тариф на электроэнергию для всех новых проектов будет очень лояльным», – поделился с подписчиками врио губернатора.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе областного правительства, предложения по налоговым преференциям уже разработаны. Так, для новых предприятий в первый год работы предлагается в четыре раза уменьшить ставки по налогу на имущество, во второй – два.

Для субъектов малого бизнеса Вадим Шумков поручил проработать снижение ставки по упрощенной системе налогообложения.

Отдельно акцентировано внимание на поддержке IT-предприятий, для них предложена упрощенная ставка в размере 1%. Аналогичные меры поддержки могут коснуться и других узкоспециализированных видов экономической деятельности.

Кроме того, будет усилено внимание к территориям социально-экономического развития, которых в регионе три. Дополнительно к гарантированным налоговым льготам, резиденты ТОСЭР «Варгаши», «Далматово», «Катайск» смогут рассчитывать на предоставление готовой инфраструктуры, земельных участков по минимальной стоимости, а также на субсидию на первый взнос по договору лизинга оборудования.

Помимо этого, в каждом ТОСЭР в течение ближайших лет должны появиться индустриальные парки. В пресс-службе регионального правительства добавляют, что для инвесторов, которые открывают бизнес в Курганской области после 1 января 2019 года, будет разработан спецтариф на электричество.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 13.03.19

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