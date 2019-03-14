Жители Челябинска закупались в Кургане цветами и продуктами за фальшивые деньги

В Челябинске задержаны четверо молодых людей, которые сбывали фальшивые купюры в Кургане. В январе мужчины приехали в соседний регион и, используя поддельные 5-тысячные купюры, по объявлению купили у частных лиц два дорогих мобильных телефона.

Челябинцы также использовали фальшивки для того, чтобы покупать продукты и цветы в магазинах Кургана. Всего полиция нашла 17 купюр номиналом 5 тысяч рублей.

«Мужчины приезжали в Курган, сбывали фальшивые банкноты и уезжали обратно. Наши полицейские установили подозреваемых и выехали на задержание в соседний регион, где вместе с челябинскими коллегами успешно его произвели. Подозреваемые доставлены в Курган», – рассказала «Новому Дню» начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

Сейчас челябинцы заключены под стражу, им грозит до 15 лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Поддельные денежные купюры изъяты из оборота.

Курган, Марина Марамыгина

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