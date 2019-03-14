В Кургане озвучили прогноз по паводку

Подготовка к весеннему половодью на территории Кургана стала одной из центральных тем совещания в администрации города, которое провел ее руководитель Андрей Потапов.

Риск наводнения невелик, но службы находятся в полной боевой готовности. Как сообщила руководитель Курганского Гидрометцентра Марина Носова, развитие весеннего половодья зависит не только от количества выпавшего за зиму снега, но и запаса воды в нем.

Сегодня этот показатель небольшой, всего 86 мм (выше нормы на 30-40%), в то время когда в 2016 году составлял около 109 мм. Напомним, тогда в Кургане было серьезное наводнение, потребовавшее перекрытия ряда дорог и эвакуации жителей с затопленных территорий.

Привести к более серьезным последствиям сможет лишь увеличение выпавших осадков и резкое повышение температуры воздуха. Эти факторы способны вызвать активное снеготаяние и, как следствие, рост уровня воды до 620 см вместо прогнозируемых 450 см, добавила Носова.

По информации пресс-службы муниципалитета, в настоящее время ведется наблюдение за уровнем поверхностных вод на реках Зауралья и сбросами из водохранилищ, расположенных в Казахстане, а также Челябинской и Свердловской области.

Информация обновляется каждые 10 дней, с апреля будет предоставляться ежедневно. Завтра начнется распиловка льда в районе главного курганского водохранилища, уже определены силы и средства, которые будут привлекаться для ликвидации возможных ЧС. Также в рамках противопаводковых мероприятий из микрорайонов города вывозится снег (в планах – вывоз 40 тысяч тонн снежных осадков). Начались работы по очистке ливневок, ведется ревизия задвижек водовыпусков.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 14.03.19

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