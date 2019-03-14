В Кургане рушится жилой дом (ФОТО)

В Кургане в микрорайоне Керамзитный накануне вечером произошло ЧП: начал рушиться кирпичный дом, в котором проживают люди.

Судьба жильцов должна решиться в ближайшее время. Отметим, что после обрушения карниза второго этажа в 16-квартирном здании прокурор города потребовал от муниципалитета незамедлительно провести обследование технического состояния конструкций жилого дома и при необходимости принять меры по расселению граждан из аварийного объекта, а также провести противоаварийные мероприятия, препятствующие дальнейшему разрушению объекта.

«Проверка уже проводится, в первую очередь, силами специалистов Административно-технической инспекции, – рассказала «Новому Дню» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Мельникова. – Если АТИ придет к выводу, что проживание в данном доме опасно, то мы будем принимать меры об обязательстве администрации города расселить квартиры».

В пресс-службе муниципалитета пояснили, что информация о частичном разрушении кирпичной кладки в доме №8 микрорайона Керамзитный поступила на 13 марта в 18:10 по местному времени.

На место оперативно выехали руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, а также представители ответственных ведомств. Пострадавших в ЧП нет. Отметим, что еще в июле 2017 года дом был признан аварийным. В настоящее время он находится без способа управления, жильцы управляют им самостоятельно.

Ранее его обслуживало УМР «Затоболье», а в период с 2016 по 2017 годы – УК «Ключ». Но после коммунальщики от проблемного дома отказались. В горадминистрации добавляют, что в случае необходимости людям будет оказана помощь во временном размещении в помещениях маневренного жилищного фонда.

Курган, Марина Марамыгина

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