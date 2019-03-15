В Курганскую область пришлют агропромышленных инвесторов

Уральский полпред Николай Цуканов, проводя сегодня в Кургане совещание с губернаторами, заявил, что Зауралье может стать пилотной площадкой по продовольственной безопасности УрФО. Он отметил потенциал агропромышленного комплекса Курганской области и призвал глав соседних регионов максимально его использовать.

Как отметил полпред, на территории Зауралья по итогам 2018 года наблюдается рост производства мяса, молока, картофеля. Среднегодовой показатель самообеспеченности по зерну составил около 200%, по овощам открытого грунта 150%. Объемы производства картофеля в четыре раза превышают объемы его внутрирегионального потребления.

«Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли есть резервы в виде 300 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. Рассчитываю услышать предложения от субъектов о привлечении инвесторов в Зауралье. Формы могут быть разными – аренда, покупка земли, инвестиции в существующие проекты. Курганская область могла бы стать хорошей пилотной площадкой для формирования вопросов снятия ограничений продовольственной безопасности нашего федерального округа, осуществления поставок продуктов питания в северные регионы и крупнейшие города округа», – подчеркнул полномочный представитель президента.

Выступающий после Цуканова глава Курганской области Вадим Шумков также напомнил о промышленном потенциале. Кроме тех крупных предприятий, продукцию машиностроения которых сегодня продемонстрировали перед совещанием в правительстве, он рассказал о производстве оборудования для нефтегазовой отрасли, преимуществах местных территорий социально-экономического развития и создании на базе ТОСЭР индустриальных парков.

Шумков поддержал предложение Цуканова об анализе соглашений о сотрудничестве, заключенных между регионами, с целью дополнить их действенными мерами и задачами, в том числе конкретизировать объемы товарооборота.

«Мы все используем преимущества нашего округа в улучшении жизни наших жителей. Именно сейчас важно эти особенности использовать для максимальной кооперации. Наши регионы связаны экономически и ментально. И каждый человек, где бы он ни жил – в Салехарде, Челябинске, Тюмени – надеется на нас с вами, на нашу помощь, договоренности и решения, конкретные действия и достижения. И не через годы, а именно сейчас», – призвал коллег к сотрудничеству Вадим Шумков.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 15.03.19

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