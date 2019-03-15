Курганским заводам предложили войти в челябинский кластер

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский попросил врио главы Зауралья Вадима Шумкова согласовать вступление «Курганмашзавода» в челябинский кластер. Свое предложение он озвучил 15 марта в ходе первого совещания глав уральских регионов, которое прошло в Кургане.

«Мы хотели бы видеть участником кластера транспортного машиностроения Курганмашзавод, чтобы восполнить выпадающие компетенции. Новый статус даст заводу возможность получить господдержку на создание импортозамещающих производств. Надеюсь, наши соседи нас услышат и согласуют участие в нашем кластере Кургмашзавода», – обратился Дубровский к Вадиму Шумкову в ходе своего доклада, посвященного вопросам кластерной политики, направленной на усиление кооперационных связей и локализации научно-производственного потенциала регионов.

Чуть позже во время пресс-конференции губернатор Челябинской области вернулся к затронутой теме.

«Мы рассматриваем кластеры как некий инструментарий развития. Кластер – это цепочка создания добавленной стоимости. В кластере транспортного машиностроения нам не хватает финишных изделий, которые могут быть изготовлены на Курганстальмосте, – назвал Дубровский второго потенциального участника кластера из Кургана. – И в Свердловской области. Мы пригласили эти предприятия для того, чтобы замкнуть эту идею, чтобы совершенно полная цепочка добавленной стоимости позволила выйти нам на регистрацию и формализацию этого кластера. И, соответственно, на совместное привлечение ресурсов федерального уровня на разработки инновационной продукции, которая в рамках кластера может быть произведена».

Вадим Шумков отметил, что благодарен коллеге за предложение. «Для нас это увеличение производства, увеличение поставок, рабочих мест. Мы, конечно же, этим воспользуемся», – сказал глава Курганской области.

Он также опроверг опасения журналистов о том, что включение в кластер курганских предприятий потребует переноса производства. «Никто никуда не переедет, разумеется», – подчеркнул Шумков.

Отметим, что в настоящее время на Южном Урале сформировано семь промышленных кластеров, два из которых вошли в реестр Минпромторга России. Как пояснил Борис Дубровский, они объединяют 12 промышленных отраслей. Число занятых здесь составляет 12 тысяч человек, а отгрузка в прошлом году превысила 20 млрд рублей.

Курган, Служба информации

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