Для уборки дворов от снега в Кургане создадут маневренный фонд коммунальной техники

Управляющие компании Кургана получили «тройку» от врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Работу коммунальщиков глава Зауралья оценил в минувшие выходные, во время традиционного объезда курганских дворов.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, вместе с Шумковым на выезде были руководители профильных департаментов горадминистрации. Они лично увидели все недочеты и пообщались с жителями.

По мнению Вадима Шумкова, ситуацию в сфере управления жилыми домами нужно менять системно, начиная от разработки единого стандарта благоустройства дворов до создания маневренного обменного фонда техники.

Задумка состоит в том, что управкомпании смогут арендовать машины по приемлемым ставкам, чтобы оперативно убирать территории во время обильных снегопадов. Это не только позволит сэкономить, но и повысит качество уборки улиц и дворов города, считает врио губернатора.

Курган, Марина Марамыгина

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