В Кургане ищут педофила, напавшего на двух девочек

Курганские следователи сообщают сразу о двух преступлениях сексуального характера в отношении детей. В первом случае подозреваемый уже задержан. Следствие просит жителей помочь установить личность второго педофила, чья фигура, предположительно, попала под прицел камеры видеонаблюдения.

«По версии следствия, вечером 10 марта текущего года на мосту по улице Бурова-Петрова (через улицу Омская) в Кургане неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, после чего с места преступления скрылся», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Следственного управления.

Приметы подозреваемого: мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы русые, славянской внешности, лицо худощавое, нос длинный с горбинкой, глаза светлые, губы тонкие.

Был одет в вязаную шапку черного цвета с полосками белого цвета по нижнему краю, куртку темного цвета со вставками голубого цвета по верхнему краю (капюшоном голубого цвета) с надписью «Columbia» с левой стороны, брюки (джинсы) свободного покроя темного (синего) цвета, кроссовки темного цвета с 4 полосками светлого цвета с обеих сторон.

Шаги при ходьбе длинные. Следственное управление просит откликнуться очевидцев инцидента позвонить по телефонам: 24-00-16, 8-902-591-81-05, 49-57-97, 02. При обращении гарантируется анонимность и конфиденциальность.Шаги при ходьбе длинные. Следственное управление просит откликнуться очевидцев инцидента позвонить по телефонам: 24-00-16, 8-902-591-81-05, 49-57-97, 02. При обращении гарантируется анонимность и конфиденциальность.

Кроме того, сегодня стало известно о задержании другого подозреваемого в совершении подобного преступления. По данным следствия, 1 марта текущего года 45-летний курганец, находясь вблизи СНТ «Курганжилстрой», напугал несовершеннолетнюю девочку, демонстрируя ей свои половые органы. Его обвиняют по статье «Развратные действия». В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Курган, Марина Марамыгина

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