Курганские школьники определились с выбором ЕГЭ: гуманитариев все меньше

В Курганской области более 4 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет будут сдавать единый государственный экзамен.

Уже озвучены предметы, которые стали самыми востребованными среди планирующих сдать ЕГЭ. На первом месте оказалось обществознание, его выбрали более 2,2 тыс. человек. Второе место неожиданно заняла ранее непопулярная физика, сдать ее решили 930 зауральцев.

ЕГЭ по истории и биологии планируют написать по 840 человек. Не слишком востребованы в этом году география, литература и иностранные языки. Профильную математику, которая необходима для поступления в большинство вузов, решили сдать 1800 выпускников.

Как рассказал директор департамента образования региона Эдуард Абрамов, 233 выпускника прошлых лет смогут сдать экзамены досрочно или в «резервные» дни основного периода. Срок сдачи ЕГЭ выбирается ими самостоятельно. Добавим, что досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля.

Курган, Марина Марамыгина

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