Курганские студенты начали получать соцпомощь от государства

В Курганской области студенты начали получать государственную помощь. Нуждающимся молодым людям будет выплачиваться по 500 рублей в год из областного бюджета. Сумма крайне маленькая, но именно эта выплата дает право на получение ежемесячной социальной стипендии, которая предоставляется нуждающимся в дополнительной поддержке студентам.

Претендовать на поддержку могут малоимущие одинокопроживающие или из малообеспеченных семей студенты-очники. По данным Главного управления соцзащиты населения региона, на сегодняшний день за этой выплатой обратились 750 человек, всего же таких в списках более 6 тысяч.

Напомним, в 2017 году в Курганской области возникли сложности с выплатой социальной стипендии студентам. Это произошло из-за расхождений в региональном и федеральном законодательствах. Проблема была решена уже новым главой Зауралья Вадимом Шумковым, который распорядился разработать документ о предоставлении малоимущим учащимся государственной соцпомощи.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 19.03.19

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