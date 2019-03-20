В Кургане запретят движение грузовиков

В Кургане вводится временное ограничение на движение автомобилей, нагрузка на оси которых превышает 5 тонн. Запрет будет действовать с 15 апреля по 14 мая 2019 года.

По информации пресс-службы муниципалитета, ограничения касаются и груженых машин, и авто без груза. Цель – сохранить городские дороги, которые весной особенно уязвимы.

Однако грузовики, задействованные в международных перевозках, а также те, что доставляют продукты, лекарства, ГСМ, семена, удобрения, почту, животных смогут и дальше беспрепятственно курсировать по дорогам Кургана.

То же касается пассажирских автобусов и перевозки грузов для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Ограничения также не распространяются на транспортные средства Минобороны РФ.

Таким образом, запрет на себе ощутят только «частники». Добавим, что разрешение на движение иных транспортных средств, нагрузки на любую из осей которых превышают 5 тонн, можно получить в департаменте развития городского хозяйства.

Курган, Марина Марамыгина

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