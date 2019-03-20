Прокуратура Кургана судится с мэрией из-за дорожных знаков

В Кургане прокурор города через суд требует от администрации муниципалитета установить дорожные знаки и оборудовать пешеходные ограждения на ряде перекрестков.

С начала года в городе уже произошло более 20 наездов на пешеходов. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проведенной проверки сотрудники ведомства обнаружили несколько перекрестков, где отсутствуют пешеходные ограждения и дублирующие знаки.

В их числе пересечения улиц Гоголя и Красина, Пушкина и Криволапова, К. Мяготина и Зорге, Ленина и Климова и др. Это, отмечают в ведомстве, не только не соответствует требованиям законодательства, но и создает реальную угрозу возникновения ДТП.

В связи с выявленными нарушениями в городской суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Кургана привести пешеходные переходы в соответствие с требованиями закона.

Отметим, что наезды на людей в Кургане не редкость. Так, 16 января под ПАЗик попала женщина, переходящая дорогу на улице Красина, 21 февраля аналогичное ДТП произошло на проспекте Конституции, 18 марта под колеса автомобиля на улице Савельева угодил 70-летний мужчина.

Во всех случаях курганцы переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам. Добавим, что, по данным портала stat.gibdd.ru только в январе-феврале в Курганской области произошло 25 наездов на пешеходов, в которых 2 человека погибли и 24 получили травмы.

Курган, Марина Марамыгина

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