Житель Зауралья забил 85-летнего старика табуретом

В Курганской области 42-летнему жителю села Белозерское предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Убийство».

Между преступлениями прошло всего два дня. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по региону, 12 марта мужчина находился в гостях у своего знакомого. В какой-то момент между нетрезвым гостем и хозяином произошла ссора, которая перешла в драку. Зауралец нанес владельцу дома не менее пяти ударов руками по голове. Через некоторое время тот скончался. Гость же покинул жилище и ушел по своим делам.

Спустя два дня, 14 марта, мужчина снова отправился в гости, уже к 85-летнему жителю Белозерского. Там он совершил умышленное убийство пенсионера. Причиной стало то, что старик отказался пустить зауральца к себе жить.

«С целью убийства обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов руками в область головы, после чего использовал в качестве орудия преступления взятый на месте пришествия табурет, которым также нанес удар в область лица потерпевшего», – сообщили в следственном управлении.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Курган, Марина Марамыгина

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