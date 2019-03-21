Экс-начальник зауральского УФСИН, которого судят за взятки, засветился в новом эпизоде

В Кургане одна из ремонтно-строительных компаний оштрафована на 500 тысяч рублей за коммерческий подкуп. По данным «Нового Дня», в деле замешан экс-начальник зауральского УФСИН Ильгиз Ильясов, которого сейчас судят за взятки.

«Установлено, что руководитель одной из коммерческих фирм передал должностному лицу УФСИН России по Курганской области имущество на сумму свыше 24 тысяч рублей за предоставление общего покровительства и беспрепятственного принятия работ по капремонту объектов на территории УФСИН России. По результатам проверки прокуратурой в отношении коммерческой организации возбуждено административное дело статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», – сообщает прокуратура Курганской области.

Как передает корреспондент «Нового Дня», речь идет о ранее засветившемся в «деле УФСИН» ООО «ПромНефтеСтрой», с которым тесно сотрудничал бывший начальник управления Ильгиз Ильясов. Подрядчик, занимающийся ремонтом зданий, подведомственных УФСИН, передал Ильясову стройматериалы, за что получил покровительство со стороны руководства ведомства. В итоге все проведенные компанией работы по ремонту зданий были приняты без нареканий.

По данным инсайдеров агентства, стройматериалы Ильясов забрал себе, так как в это время занимался строительством собственного дома. Рабочие руки, кстати, также брал «на месте» – из числа осужденных.

Напомним, уголовное дело в отношении руководства зауральского УФСИН было возбуждено в марте 2017 года. В ноябре 2017-го Ильгиз Ильясов был задержан за совершение ряда коррупционных преступлений.

В июле 2018 года расследование уголовного дела, состоящего более чем из 50 томов, было завершено. Установлено, что в 2012 году Ильясов растратил вверенные ему бюджетные средства в сумме более 13 млн рублей, выделенные в рамках госконтракта на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России.

При этом неофициальный руководитель ООО «ПромНефтеСтрой» помогал Ильясову фальсифицировать все документы о затратах на строительство.

В декабре 2012 года бывший начальник УФСИН, зная о неготовности жилого дома к сдаче, принял его с существенными недостатками и нарушениями. Кроме того, в 2015-2016 годах Ильгиз Ильясов, также злоупотребляя своими полномочиями в интересах того же подрядчика, обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 в Кургане, хотя они тоже не соответствовали документации и стоили гораздо дешевле.

В 2012-2014 годах Ильясов за свое покровительство получил от представителя фирмы три взятки в виде стройматериалов, которые отправил на собственную стройку. В декабре 2013-го получил за свое хорошее отношение к подрядчику напольную плитку для загородного коттеджа.

Также, по версии следствия, в 2012-2014 годах Ильясов использовал при строительстве загородного дома труд осужденных, не оплачивая его. При этом охрана осуществлялась ненадлежащим образом, в результате чего один из осужденных сбежал. Чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду это оформили, как побег из колонии. В настоящее время решение по Ильясову еще не принято, судебные тяжбы продолжаются.

Курган, Марина Марамыгина

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