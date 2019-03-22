В Шадринске пятеро подростков обвиняются в серии тяжких преступлений

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых подростков, которые обвиняются в совершении серии преступлений.

Суммарно на их счету 14 угонов авто, краж, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по региону, молодые люди промышляли на улицах Шадринска в период с сентября по февраль 2018 года.

«Они совершали угоны. Всего было совершено10 угонов автомобилей. Один из угнанных автомобилей обвиняемые продали», – сообщили в ведомстве.

Двое подростков совершили преступления и вне группы. Так, в ходе следствия была установлена причастность одного из них к похищению из подъезда жилого дома детской коляски, которой он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

А в феврале 2018 года один из обвиняемых во время пьяной ссоры избил своего соседа по квартире деревянным бруском.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд. Добавим, что точный возраст обвиняемых в СУ СКР по Курганской области не уточнили. Как сообщила старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Олеся Гулькевич, одному из молодых людей уже исполнилось 18 лет, остальные – несовершеннолетние.

Курган, Марина Марамыгина

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