Зараза с курганского полигона развозится по всему городу

Спецтехника, которая работает на Шуховском полигоне ТБО, не проходит дезинфекцию. На грязных колесах продукты гниения с помойки развозятся по всему Кургану.

Кроме того, на полигоне частично повреждено ограждение и отсутствует контроль за составом поступающих отходов. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре. После проверки выяснилось, что в МУП «Шуховской полигон ТБО» нарушаются не только санитарно-эпидемиологическое, но и противопожарное законодательство.

В административных и складских помещениях нет автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения. Если нарушения не устранить, при пожаре люди не смогут эвакуироваться.

По итогам проверки директору предприятия внесено представление об устранении нарушения. Также в отношении него и МУПа возбуждены дела об административных правонарушениях.

Курган, Марина Марамыгина

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