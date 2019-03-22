Вадим Шумков окажет помощь курганским фермерам

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 22 марта работает в Притобольном районе. Свой визит он начал с посещения крестьянско-фермерского хозяйства отца и сына Сусловых в селе Нагорном.

Темой беседы стали перспективы развития КФХ и возможности расширения сферы его деятельности. В настоящее время хозяйство нацелено на растениеводство. В Нагорном, рассказали Вадиму Шумкову, обрабатывается более 19 тысяч гектаров земли. В основном, выращивается пшеница, а также рапс, лен и другие культуры.

Хозяйство обеспечено техникой и необходимой производственной базой. Два фермера дают постоянную работу 100 жителям села, а на время полевых работ штат сотрудников увеличивается до 120 человек.

Как рассказали основатели КФХ, в будущем они планируют развивать животноводство – построить ферму для крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Существуют лишь некоторые сложности с местом, где она будет возведена.

Идея нашла поддержку врио губернатора. Он поручил департаменту АПК максимально использовать все существующие механизмы, которые действуют в рамках федеральных и региональных программ. Кроме того, совместно с департаментом природных ресурсов специалисты найдут оптимальный вариант передачи фермерам необходимого земельного участка, сообщают в пресс-службе главы региона.

«Каждый инвестиционный проект – это новые рабочие места. Если человек готов строить, вкладываться, ваша задача – максимально выложиться, чтобы ему помочь», – подчеркнул Вадим Шумков.

Курган, Марина Марамыгина

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