В Кургане двое иностранцев до смерти забили прохожего

В Кургане перед судом предстанут двое мужчин 20 и 32 лет. Граждане Республики Казахстан обвиняются в убийстве случайного прохожего.

По данным следствия, в ночь на 3 июля прошлого года обвиняемые, которые временно проживали в Кургане, прогуливались по улицам города. Оба были пьяны. В микрорайоне Восточный они напали на прохожего и начали жестоко избивать. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.

Нападавшие похитили у мужчины деньги и личные вещи и скрылись с места преступления. По информации СУ СКР по региону, в настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело рассмотрит суд. В пресс-службе прокуратуры области добавляют, что обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, Марина Марамыгина

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