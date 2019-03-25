Глава Зауралья Вадим Шумков провел выходные на свалке

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел традиционный субботний выезд по обращению граждан. На этот раз одной из целей проверки стала свалка бытового мусора, расположенная недалеко от поселка Старый Просвет в Кетовском районе.

Вместе с главой Зауралья оценили масштабы проблемы его заместители, руководители органов исполнительной власти, глава района и председатель местного сельсовета. Как выяснилось, проблема возникла не вчера – мусор в сосновый лес свозили годами. Сегодня свалка разрослась до 3 гектаров.

По поручению губернатора вопрос должны решить в ближайшее время. «После таяния снега будем ликвидировать свалку в лесу, о которой сигнализировало местное население», – пообещал врио главы региона своим подписчикам в Инстаграм.

Известно, что к уборке привлекут силы и средства не только сельсовета и района, но и волонтеров. В качестве решения проблемы предложено очевидное – поставить на въезде в поселок объемный бункер для сбора мусора, который будет вывозиться на специальный полигон.

Кроме того, Шумков поручил установить в лесу средства фото- и видеофиксации, чтобы определять машины, на которых сюда привозят мусор. Все полученные данные будут передаваться в правоохранительные органы. В заключение правительственного рейда на свалку принято решение провести субботники по очистке лесов во всем Кетовском районе, сообщают в пресс-службе правительства области.

Курган, Марина Марамыгина

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