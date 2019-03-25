В ХМАО и ЯНАО через Курган везли нелегальные продукты

В минувшие выходные, 23 и 24 марта, Россельхознадзор по Курганской области проводил рейды по пресечению незаконной перевозки продуктов и сырья животного происхождения.

«Уловом» стали 500 килограммов сухого молока их Киргизии, о происхождении которого ничего не известно. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Россельхознадзора, два автомобиля, следовавшие из Республики Киргизия, были задержаны на 464 километре трассы «Иртыш».

В каждой машине находилось по 250 кг сухого обезжиренного молока без ветеринарных сопроводительных документов. Известно, что груз должны были доставить в города Надым и Сургут, а везли его из Киргизии транзитом через Казахстан.

В Курганской области путешествие подозрительного молока по территории России закончилось: в связи с тем, что перевозка таких продуктов без документов является нарушением решения комиссии таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС», сухое молоко отправили на предыдущее место дислокации – в Республику Казахстан.

Курган, Марина Марамыгина

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