Шумков назначил нового замгубернатора Курганской области

В правительстве Курганской области новое назначение Сегодня, 25 марта, на должность заместителя губернатора по социальной политике назначена Татьяна Менщикова. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора Вадим Шумков.

Больше 20 лет Менщикова руководила Куртамышским специальным профучилищем №1, занималась воспитанием девушек-подростков с девиантным и делинквентным поведением. Сегодня она отработала там последний день. «Кто займет место Татьяны Николаевны пока не известно, этот вопрос еще не решен», – сообщили «Новому Дню» в профучилище.

Напомним, должность заместителя губернатора по социальной политике была вакантна с 22 января текущего года, она освободилась после ухода Ирины Бугаевой (ранее работала заместителем главного федерального инспектора по Челябинской области).

Курган, служба информации

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