В Кургане парикмахер организовал публичный дом

Жительница Кургана привлечена к уголовной ответственности за организацию занятием проституцией. Интим-салон, который прикрывался ширмой спа-салона, располагался на первом этаже жилого дома в центре города на улице Коли Мяготина.

По данным «Нового Дня», речь, скорее всего, идет о заведении в доме №64. Как рассказали корреспонденту агентства жители дома, о существовании борделя они знают давно и неоднократно писали обращения в полицию. Однако двери «спа-салона» всегда закрыты, у клиентов существует своя система звонков, по которой их запускают в помещение. Попасть в салон сотрудникам полиции было проблематично.

Как говорят соседи, хозяйка салона – молодая женщина по имени Елена. Она воспитывает двоих детей. В прошлом училась на парикмахера, но нашла себя в другой индустрии.

В прокуратуре Курганской области подтвердили, что с февраля по сентябрь 2018 года в помещении спа-салона на ул. Коли Мяготина под видом оказания массажа было организовано предоставление услуг интимного характера на платной основе.

Источники в Курганском городском суде подтвердили, что владелица интим-салона осуждена, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей. С учетом полного признания вины женщина освобождена от уголовной ответственности.

Добавим, что постановление суда не вступило в законную силу.

Курган, Марина Марамыгина

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