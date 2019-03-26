Курганец напал с вилами на полицейских, которых вызвал

В Курганской области на скамье подсудимых окажется 35-летний житель села Осиновское Каргапольского района. Мужчина сначала решил обмануть полицейских, которых сам же вызвал, а после напал на них.

Как сообщили корреспонденту «Нового Дня», днем 23 марта нетрезвый селянин вызвал полицию, сообщив, что у него украли зернодробилку. Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили заявителя в обмане. Беседа проходила во дворе дома, где проживал мужчина. В какой-то момент, не сумев объяснить, кто и когда якобы украл зернодробилку, хозяин дома схватил вилы и начал угрожать правоохранителям.

После взялся за нож и попытался напасть на полицейских. Последним удалось задержать дебошира и доставить в отдел полиции. В следственном управлении сообщают, что в настоящее время в суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 26.03.19

В Кургане парикмахер организовал публичный дом. / Во время реформ из Курганского правительства уволился замгубернатора. / Шумков назначил нового замгубернатора Курганской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»