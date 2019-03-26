В Зауралье задержали екатеринбуржца с опасными таблетками для похудения

В Курганской области полицейские поймали контрабандиста из Екатеринбурга. Мужчина вез из Казахстана БАДы для похудения. Его автомобиль остановили на международном пункте пропуска в Петуховском районе.

«В салоне автомобиля были обнаружены биологически активные добавки для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой почти 26 граммов», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Мужчина знал о том, что распространение сибутрамина на территории России запрещено, но попытался перевезти БАДы через таможенную границу из Казахстана для дальнейшего сбыта.

Как сообщили в полицейском областном главке, возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Курган, Марина Марамыгина

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