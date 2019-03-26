Пьяный курганец устроил перестрелки в центре города

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который дважды устраивал перестрелки в центре города. После одной из них погиб человек. В следственном управлении СКР по региону раскрывают имя обвиняемого. Это ранее неоднократно судимый Дмитрий Ерохин.

Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел. Как сообщают в пресс-службе зауральского СУ СКР, по данным следствия, в ночь на 9 июля прошлого года Ерохин отдыхал в одном из ночных заведений на улице Советской. Возле бара между ним и 31-летним курганцем произошла пьяная драка, во время которой Дмитрий Ерохин нанес своему сопернику удар ножом по левой голени. Тот попытался скрыться в соседнем дворе, но был остановлен двумя выстрелами из травматического пистолета.

Спустя непродолжительное время курганец скончался из-за кровотечения, вызванного ранением голени. Уже в ходе расследования этого эпизода следователи установили причастность Ерохина к совершению другого преступления. В апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из баров города, он, считает следствие, из хулиганских побуждений спровоцировал конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной.

В итоге Ерохин пустил в ход то же оружие, выстрелив посетителю бара в грудь. Также была установлена причастность обвиняемого к краже, совершенной в мае прошлого года.

В частности, по версии следствия, Дмитрий Ерохин и его ранее неоднократно судимый соучастник, воспользовавшись услугой «Мобильный банк» на найденном телефоне, перевели на подконтрольный карточный счет 8 тыс. рублей.

Владелице карты в итоге был причинен значительный материальный ущерб. В ходе следствия обвиняемый и его соучастник были заключены под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Марамыгина

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