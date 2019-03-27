«Не позволю залезать в карман людей». Шумков устроил разнос управляющим компаниям

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков раскритиковал качество уборки дворов от снега и содержания домов управляющими компаниями.

Встреча с руководителями обслуживающих организаций прошла накануне в правительстве региона. «Времена, когда не было спроса за качество предоставляемых услуг, прошли. Мне не нравится, когда я хожу по дому, и женщина, которая мне в матери годится, говорит, что она вынуждена сама мыть полы в подъезде, потому что услуги управляющей компанией оказываются некачественно и не в полном объеме, хотя своевременно платит по 600 рублей в месяц. Такого быть не должно», – подчеркнул Шумков, обращаясь к директорам УК

Основной темой совещания стала работа по уборке придомовых территорий от снега и наледи в зимний период. Врио губернатора сообщил, что всю зиму в правительство и ГЖИ поступали многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов. Большинство жалоб находили подтверждение во время инспекционных проверок и объездов города.

Вопрос уборки придомовых территорий не снимается с повестки и сегодня, число жалоб меньше не становится. С приходом весны они, в основном, касаются протечки кровли, технического состояния и работы водосточной системы. Есть нарекания и к работе аварийно-диспетчерских служб, которые долго «раскачиваются» и неоперативно реагируют на обращения.

Недовольны жители и некорректным общением диспетчеров. Управляющим организациям необходимо сделать «перезагрузку», заявил врио губернатора. Ситуация в ЖКХ должна существенно улучшиться.

«Мы готовы работать совместно с вами, помогать техникой, будем субсидировать платежи для ее приобретения, проводить модернизацию сетей, дорог. Но и от вас ждем адекватной работы по качественным услугам для населения. Я не позволю залезать в карман людей. Это моя жизненная позиция», – цитируют слова Шумкова в пресс-службе областного правительства.

Врио губернатора Зауралья добавил, что встречи будут регулярными и посоветовал руководителям УК объединиться в ассоциацию управляющих компаний. «Это позволит снизить расходы на содержание предприятий и направить высвобождающиеся средства на повышение качества услуг», – резюмировал глава региона.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 26.03.19

Пьяный курганец устроил две перестрелки в центре города. / Курганские коммунальщики сообщили об очередном перекрытии дорог. / В Зауралье задержали екатеринбуржца с опасными таблетками для похудения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»