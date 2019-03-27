Мэрия Кургана рекламирует платный водомат, в районе, где нет воды

На сайте администрации Кургана появилась информация о том, что жители микрорайона Зайково благодаря инициативе одного из предпринимателей смогут недорого покупать чистую питьевую воду.

Место для размещения водомата было выбрано, «исходя из потребительского спроса». Спрос на воду тут действительно велик: в микрорайоне отсутствует централизованное водоснабжение. Об этой проблеме известно всем, она активно обсуждается из года в год на совещаниях в администрации и различных «круглых столах».

Вода в магазинах стоит немало. Экс-глава города Сергей Руденко, который 4 марта сложил с себя полномочия, заявил, что о проблемах микрорайона не забывают, держат ситуацию на контроле.

Строительство водопровода предусмотрено инвестиционной программой АО «Водный союз», однако нужный документ не утвержден региональным департаментом госрегулирования цен и тарифов. Вероятно, поэтому Департамент экономического развития и торговли администрации Кургана поддержал инициативу местного предпринимателя установить платный водомат.

Теперь жители Зайково смогут покупать воду дешевле, чем в магазине – по три рубля за литр. «Вендинговый автомат, работающий по системе самообслуживания, установили по улице Школьная, 18а. Как пояснили в Департаменте экономического развития и торговли, его запустят в эксплуатацию в ближайшие дни.

Горожане смогут купить воду в водомате за наличный расчет. В официальном релизе мэрии называются и поставщик воды, и районы, где скоро также появятся водоматы – это удаленные от центра Храпово, Чистое поле и Глинки. Договоры на установку пунктов «добычи» воды уже заключены.

Курган, Марина Марамыгина

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