Ревнивый зауралец убил жену за поход в гости

В Курганской области будут судить 50-летнего жителя села Чистопрудное. По версии следствия, мужчина до смерти забил свою жену, когда та без спроса ушла в гости к соседям.

Как сообщают в СУ СКР по региону, преступление совершено вечером 2 сентября 2018 года. Мужчина, будучи нетрезвым, обнаружил, что его 56-летней супруги нет дома. Ее он нашел в гостях у одного из своих знакомых. В чужом доме он начал избивать жену. Женщина скончалась от побоев в больнице. Причиной произошедшего, по данным следователей, стала ревность.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 27.03.19

Экс-замгубернатора Зауралья Ванюкова оставили в СИЗО. / Мэрия Кургана рекламирует платный водомат, в районе, где нет воды. / Вадим Шумков: Курганский лес сдают за копейки и нелегально вывозят в Казахстан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»