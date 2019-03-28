Курганских велосипедистов хотят обязать получать права

Член Общественного совета при УМВД России по Кургану Роман Якушев призвал своих коллег и сотрудников ГИБДД выступить с законодательной инициативой, которая бы предписывала велосипедистам сдавать экзамен на знание ПДД.

Общественник убежден, что без получения водительских прав любители кататься не должны выезжать на проезжую часть на велосипеде. Предложение прозвучало накануне в ходе очередного заседания Совета. Ему предшествовала информация о показателях аварийности на курганских дорогах и одной из частых причин ДТП – низкой водительской дисциплины.

Как заявил Роман Якушев, элементарных правил поведения на дороге зачастую не знают такие участники дорожного движения, как велосипедисты. Поэтому им, считает общественник, сдавать экзамены просто необходимо. Отметим, что Якушев, который также является заместителем председателя Курганской областной общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Республике Чечня, сам состоит в группе «Велокурган» и любит прокатиться с дочерью по улицам города на велосипеде.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 28.03.19

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