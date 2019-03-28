В Кургане суд заставит мэрию отремонтировать дорогу с ямами

В Кургане после прокурорской проверки отремонтируют дорогу на улице Радионова, которую горожане неофициально называют «смертью подвески». Сотрудники надзорного ведомства вместе с представителями ГИБДД побывали на месте, измерили ямы и обратились в суд.

«Проезжая часть улицы Радионова в районе строения номер 5а не соответствует требованиям нормативов и создает угрозу возникновения аварий. На участке имеются ямы длиной почти три метра, шириной – два метра, глубиной 14,6 см», – рассказали об итогах проверки в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добиваться ремонта дороги пришлось через суд, куда с иском обратился прокурор города. В документе было требование – обязать администрацию Кургана провести ремонт и привести проезжую часть в соответствие со стандартами и технормами. Суд согласился с прокурорами. Решение вступило в силу.

Курган, Марина Марамыгина

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