В Кургане благоустроят Молодежный парк

В Молодежном парке Кургана, который расположен рядом с Центральным рынком, скоро появятся первые спортивные объекты. Об этом сегодня в своем Инстаграм написал врио губернатора Вадим Шумков.

«Будем благоустраивать сквер «Молодежный. Скейт-парк, мини-футбол и хоккейный корт, спортивные тренажеры и прогулочная зона для горожан», – рассказал подписчикам Шумков, посетивший сегодня парк вместе с руководителем Управления по физической культуре и спорту, руководителем администрации города и директорами профильных ведомств.

Отметим, что Молодежный парк пребывает в разрухе порядка 20 лет. О необходимости его благоустройства говорилось при двух предыдущих командах руководства города и области, но только в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки.

В 2018-ом году в парке установили бытовые постройки, четыре раздевалки, гараж для заливочной машины и помещение для охраны. Первые спортивные сооружения должны быть возведены в этом году. Общая стоимость работ – порядка 14,5 млн рублей.

Курган, Марина Марамыгина

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