Власти Зауралья выведут жителей в лес на мастер-класс по сбору валежника

Департамент природных ресурсов Курганской области научит жителей региона правильно собирать валежник в лесу. Специальная акция, во время которой людям расскажут, что можно, а что нельзя делать во время сбора валовой древесины, начнется 3 апреля и продлится месяц.

По информации пресс-службы областного правительства, инициатива проведения обучающих мероприятий исходит от жителей, которые не понимают, что в принципе является валежником. Поэтому работники лесничеств вместе с представителями органов местного самоуправления и жителями выйдут в леса и наглядно продемонстрируют, что можно брать на дрова, не боясь уголовной ответственности.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что все необходимые инструменты жители должны принести с собой. Кроме того, от участников акций требуется строго соблюдать технику безопасности и надевать соответствующую погодным условиям одежду. Информацию о точном времени проведения акций нужно уточнять в лесничествах. Напомним, с 1 января 2019 года гражданам разрешено бесплатно собирать валежник в лесу для собственных нужд

Курган, Марина Марамыгина

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