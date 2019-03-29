В Кургане вор через полицию хотел вернуть жертве часть украденного

В Кургане вор сам пришел в отдел полиции, чтобы вернуть потерпевшему часть украденного.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, 24 марта в полицию обратился 32-летний курганец, который рассказал, что накануне выпивал с друзьями и потерял сумку с документами и банковской картой. Когда же проснулся утром, то в телефоне нашел смс с информацией о снятии с карты 10 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленник, воспользовавшийся чужой картой, сам обратился в полицию. Мужчина решил вернуть найденные в сумке документы. Выяснилось, что 47-летний безработный курганец нашел в чужой сумке банковскую карту и пин-код к ней, поэтому ему не составило труда снять деньги.

Прямо в отделе он был задержан по подозрению в совершении кражи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 29.03.19

Власти Зауралья выведут жителей в лес на мастер-класс по сбору валежника. / В Кургане суд заставит мэрию отремонтировать дорогу с ямами. / В Кургане благоустроят Молодежный парк. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»