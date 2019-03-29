Курганская область вошла в федеральный план ускоренного развития регионов

Курганская область вошла в число регионов, для которых будет разработан комплекс мер по ускоренному социально-экономическому развитию. Документ должен быть готов уже к 15 апреля. Об этом в ходе совещания, посвященного выравниваю развития регионов РФ, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Цель – создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали. Уровень жизни в нашей стране (это факт) существенно отличается от региона к региону, иногда в разы. Задача государства – предложить инструменты развития, которые позволят эту ситуацию выровнять», – сказал премьер.

Эксперты называют включение Зауралья в план ускоренного развития результатом активной позиции врио губернатора региона Вадима Шумкова. С момента назначения на должность он провел по этому поводу ряд встреч, в том числе, на площадке Госсовета, и заручился поддержкой на самом высоком уровне.

«Шумков – очень активный руководитель. Своей работой он дает сигналы федеральному центру, о том, что здесь все инициативы будут восприняты «на ура», и новая команда способна любые инициативы реализовать. Эти сигналы доходят и до администрации президента, и до полпредства в УрФО. Думаю, что сейчас в повестке будет все чаще появляться Курганская область, как регион, который готов к новациям разного уровня», – убежден политолог Алексей Орлов.

«Ускоренное социально-экономическое развитие – это комплекс мероприятий, финансируемых из федерального центра. Уверен, что с самого начала согласования Шумкова на должность об этом шла речь и, вероятно, это одно из условий его прихода. Соответственно, ему удалось добиться своей цели», – говорит политолог Сергей Ширяев.

По словам эксперта, Курганская область, мягко говоря, отстает по многим экономическим показателям. И то, что российское правительство называет «выравниванием» развития субъектов, для Зауралья – настоящий рывок. «Для правительства «выравнивание» – это подтягивание региона к некой середине. А Шумков говорит об «ускоренном развитии», потому что области предстоит за достаточно короткий срок сделать весьма существенный шаг вперед, чтобы хотя бы догнать эти средние значения по РФ», – поясняет Ширяев.

Прокомментировал политолог и работу по созданию новой стратегии социально-экономического развития региона, которым занимаются бизнес-аналитики компании «Strategy Partners Group» (входит в ПАО «Сбербанк России»). Очередную встречу с ними врио губернатора провел 27 марта.

«Эта программа весьма сложная. И разработать ее практически с нуля, учитывая кадровые проблемы в Курганской области, очень непросто. Поэтому региональная власть обратилась к экспертам, что вполне логично. Насколько я знаю, ПАО «Сбербанк» разработал достаточно много подобных программ. В любом случае, работа будет совместной, в том числе, с привлечением местного департамента экономики и с учетом мнения жителей», – резюмировал Сергей Ширяев.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 29.03.19

В Кургане вор через полицию хотел вернуть жертве часть украденного. / Власти Зауралья выведут жителей в лес на мастер-класс по сбору валежника. / В Кургане суд заставит мэрию отремонтировать дорогу с ямами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»